19 июня, 14:00Общество
Подмосковные врачи удалили пенсионеру больше 20 полипов из желудка
Фото: 123RF/gerain0812
Рекорд по количеству полипов в желудке установил 76-летний мужчина Долгопрудного, рассказали "Московскому комсомольцу" в подмосковном управлении Минздрава.
В ведомстве отметили, что у пенсионера насчитали более 20 полипов размером 2 на 2,5 сантиметра. Медики добавили, что в отличие от полипоза кишечника, полипоз желудка встречается редко. Кроме того, он не всегда дает знать о себе симптомами.
Мужчине провели операцию и удалили полипы. Уже через пару дней пенсионера выписали из больницы.
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