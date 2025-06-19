Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 14:00

Общество

Подмосковные врачи удалили пенсионеру больше 20 полипов из желудка

Фото: 123RF/gerain0812

Рекорд по количеству полипов в желудке установил 76-летний мужчина Долгопрудного, рассказали "Московскому комсомольцу" в подмосковном управлении Минздрава.

В ведомстве отметили, что у пенсионера насчитали более 20 полипов размером 2 на 2,5 сантиметра. Медики добавили, что в отличие от полипоза кишечника, полипоз желудка встречается редко. Кроме того, он не всегда дает знать о себе симптомами.

Мужчине провели операцию и удалили полипы. Уже через пару дней пенсионера выписали из больницы.

Ранее в Подмосковье спасли ребенка, который съел бабушкины таблетки от давления. Мальчик принял лекарство за конфеты и съел две штуки, тогда как дозировка для взрослого человека составляет одну таблетку.

Читайте также


медицинаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика