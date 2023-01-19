Производитель заявил о провалившихся длительных испытаниях вакцины от ВИЧ

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Компания-производитель Janssen (входит в группу Johnson&Johnson. – Прим. ред.) заявила о провалившихся длительных испытаниях вакцины от ВИЧ Mosaico, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований (DSMB) установил, что вакцина не была эффективна в предотвращении ВИЧ-инфекции по сравнению с плацебо среди участников исследования", – уточняется в пресс-релизе.

Компания отмечает, что исследования проводились с 2019 года примерно в 50 городах Европы и Америки. В испытаниях экспериментальной вакцины приняли участие 3 900 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются высоко подверженными заражению ВИЧ из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мужчины получали 4 инъекции либо вакцины, либо плацебо. Совет не зафиксировал большой разницы в скорости передачи инфекции между двумя группами.

Ранее сообщалось, что в Москве снизилась закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ. Стоимость "Ролнавира" упала с 17,2 до 2,8 тысячи рублей.

На сайте госзакупок в середине января 2023 года появилась информация о контракте, где сказано, что будет закуплен препарат "Ролнавир", который производит российская компания "Промомед". Другие участники тендера предложили препараты, которые обходятся в 14,5 и 70,3 миллиона рублей.

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