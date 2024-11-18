"Известия": пациенты с раком крови попросили выделить их лечение в отдельную программу

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Лечение пациентов с раком крови следует выделить в отдельную программу с самостоятельным финансированием. С такой просьбой пациенты с раком крови обратились в Минздрав и ОМС, сообщает газета "Известия".

Они считают, что это позволит расширить доступность лекарств и сократить смертность. Президент Всероссийской ассоциации помощи онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова рассказала, что в прошлом году под диспансерным наблюдением у онкологов находились более четырех миллионов человек.

Боровова добавила, что ежегодно выявляют около 600 тысяч новых случаев заболеваний различными видами рака. Сейчас в России с онкогематологическими заболеваниями живут более 220 тысяч человек, ежегодно их диагностируют еще у 30 тысяч. При этом от рака в год умирают не меньше 18 тысяч человек.

Эксперт напомнила, что на лекарственное обеспечение всех онкопациентов по ОМС в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выделили 140 миллиардов рублей. По ее словам, нагрузка онкогематологии составляет половину этих денег, то есть около 70 миллиардов рублей.

"Без финансовой подушки на онкогематологию можно будет говорить об увеличении смертности среди пациентов с раком крови в два-три раза", – заявила она.

В резолюции девятого Всероссийского конгресса онкологических пациентов указано, что в онкосфере не хватает некоторых специалистов. Речь идет о врачах-онкологах, радиологах, морфологах, гематологах, специалистах клинико-лабораторной диагностики и медицинских психологах.

Еще в документе говорится о проблемах с лабораторно-техническим оснащением медицинских организаций, доступностью лечебного питания и технических средств реабилитации для онкопациентов, не имеющих статуса "инвалид".

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости раком шейки матки. Как пояснил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, такая тенденция обусловлена более вольной половой жизнью, уменьшением количества заключенных браков и сменой половых партнеров.

При этом в ряде случаев патология развивается годами – 4, 5 или 7 лет. То же самое касается и эрозии шейки матки, которая впоследствии перетекает в онкологию.