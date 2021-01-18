Врач-иммунолог объяснил, почему переболевшие COVID-19 плохо спят

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил Москве 24, что проблемы со сном у болеющих COVID-19 могут быть связаны с повреждением центральной нервной системы. А те, кто уже переболел, могут плохо спать совсем по другим причинам, не имеющим прямого отношения к коронавирусу.
По данным врача-сомнолога, заведующего отделением медицины сна МГМУ им. И. М. Сеченова Михаила Полуэктова, более трети россиян, переболевших СOVID-19, испытывали проблемы со сном. В первые дни заболевания у людей резко ухудшался сон или пропадал совсем. При этом с развитием болезни люди начинали спать больше обычного.
В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в диалоге с Москвой 24 объяснил, что нарушения могут быть связаны с повреждениями в организме.
По словам Жемчугова, эти повреждения внутри организма подают тревожные сигналы в мозг, сообщая о нарушениях. "Все это складывается и мешает спокойному и здоровому сну", – отметил иммунолог.
Но даже после перенесенной болезни некоторые люди испытывают проблемы со сном. Жемчугов считает, что в такой ситуации нужно установить, действительно ли нарушение связано с перенесенным ковидом или нет.
Для хорошего сна Жемчугов рекомендует есть за пару часов до того, как ложиться в постель. "Не нужно есть перед сном, потому что кровь отливает к желудку – и человек плохо спит. Но и голодный тоже плохо спит. Лучше поесть за два часа", – подчеркнул врач.
Также иммунолог посоветовал принимать перед сном теплый душ и не смотреть страшные программы на ночь. "Можно в половине стакана воды развести ложечку меда, и человек будет спать очень хорошо, потому что глюкоза успокаивает", – заключил Жемчугов.
Ранее в ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится и вирус никуда не уйдет.
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