Союз пациентов России предложил создать новую врачебную специальность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает создать врачебную специальность "аритмология" в рамках совершенствования федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Рекомендации союз подготовил в дорожной карте по итогам III экспертного форума "Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни", сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время в России по действующей номенклатуре должностей нет врачей-аритмологов, только кардиологи. При этом на одном из сайтов отзывов о врачах по запросу о поиске аритмолога можно найти 90 специалистов из государственных и частных клиник, также при Минздраве России числится главный внештатный специалист-аритмолог.

Как рассказал инвазивный аритмолог Олег Сухоруков, для лечения аритмии обычного кардиолога может быть недостаточно, так как для этого требуется более узкая специализация. Подготовка аритмолога в России в среднем занимает от шести месяцев до года. В мире, по информации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова, кардиологи должны проходить такую специализацию в течение двух или трех лет.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович при этом считает, что выделять аритмологию как отдельную специальность неправильно. Врачи, по ее словам, должны понимать всю систему работы организма, а углубленные знания по аритмологии можно получить при работе кардиологом.

В Москве за последние восемь лет в 30 раз увеличилось количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. Несмотря на высокий уровень оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах, сердечно-сосудистые заболевания до сих пор являются одной из самых частых причин инвалидизации и смерти.