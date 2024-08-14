Спикер МГД Шапошников осмотрел ход работ по капремонту детской поликлиники в СВАО

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава управы района Северное Медведково Сергей Яровенко, главный врач Наталья Менькина оценили готовность к приему пациентов детской городской поликлиники № 11 департамента здравоохранения Москвы, расположенной по адресу: улица Грекова, дом 10а.

"Детская городская поликлиника № 11 оснащена медицинским оборудованием последнего поколения (рентген-установкой, аппаратами УЗИ, ЛОР-комбайном, рабочим местом офтальмолога, аппаратами ЭКГ и другими), а штат укомплектован всеми необходимыми специалистами. Квалифицированную медицинскую помощь здесь смогут получать более 16 тысяч маленьких москвичей – жителей района Северное Медведково", – сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает Агентство "Москва".

Он добавил, что головное здание медицинского учреждения полностью соответствует новому московскому стандарту, который предполагает современный подход ко всей системе и включает в себя высокотехнологичное оборудование, укомплектованность высококлассными специалистами, комфортные условия для пациентов и врачей.

Как пояснила главный врач поликлиники ГБУЗ "Детская городская поликлиника №11 ДЗМ" Наталья Менькина, зонирование помещений новой поликлиники тщательно продумано. Самые посещаемые кабинеты – процедурные, кабинеты дежурных врачей, фильтр-бокс для детей, кабинет справок и направлений – размещены на первом этаже. На втором обустроены кабинеты педиатров, вакцинопрофилактики, врача детского эндокринолога, детского уролога-андролога, кабинет массажа, на третьем – детских врачей-специалистов (оториноларинголога, невролога, офтальмолога, хирурга, ортопеда, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики), рентген-кабинет, административные помещения.

В здании предусмотрены комфортные зоны ожидания, создана безбарьерная среда, а поиск кабинетов упрощает понятная навигация. На благоустроенной территории поликлиники организована парковка для маломобильных граждан и скорой медицинской помощи.

Ранее депутат Московской городской думы Людмила Гусева посетила консультативно-диагностическую поликлинику № 121 на улице Южнобутовской, доме 87, где сейчас проходит капитальный ремонт.