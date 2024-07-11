Подмосковные врачи спасли девушку с оторванным скальпом

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Врачи спасли 25-летнюю девушку, которая поступила в приемное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова со снятым скальпом и открытыми костями черепа. Кусок кожи с длинными волосами доставили вместе с пациенткой, сообщает телеканал "360".

В результате тяжелой травмы девушка потеряла более половины волосистой части кожи головы. Угроза этого случая была в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а бактериальная инфекция способна привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти, уточнил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

Бригада медиков, в которую входили хирурги и травматологи, провели экстренную операцию. Раненую поверхность черепа и оторванный кусок кожи подготовили. Однако к этому моменту лоскут ткани уже получил ишемические изменения, из-за чего заживление происходило труднее.

Заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян рассказал, что кровоснабжение было нарушено, сосуды повреждены, сама девушка потеряла до 500 миллилитров крови. Был высокий риск отмирания тканей. Он назвал чудом, что кожный лоскут прижился.

В данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Кости ее черепа полностью закрыты кожей.

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