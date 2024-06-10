Иммунолог Крючков объяснил, как работает противораковая вакцина

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На данный момент рано говорить об эффективности противораковой вакцины, разработка которой активно ведется в России, заявил иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.

"Речь идет, скорее всего, о пилотных клинических исследованиях. Конечно, говорить на текущем этапе об эффективности препарата, а скорее даже не препарата, а подхода, платформы технологической, пока рано. Вселяет надежду, что эта идея не нова. Это уже технологии, которые реализованы даже в виде кандидатных лекарственных препаратов. Одно уже зарегистрировано в США", – рассказал эксперт в эфире радио КП.

По словам иммунолога, данные препараты должны "научить" иммунную систему человека распознавать онкологию и бороться с распространением раковых клеток.

Специалист также отметил, что на данный момент рано говорить и об универсальности данного метода лечения. По его мнению, в первое время подобные вакцины будут разрабатываться отдельно для каждого пациента.

Крючков аргументировал это тем, что для создания препарата специалистам понадобятся клетки опухоли конкретного человека, при этом для эффективности вакцины они должны быть в динамике. Эксперт также выразил мнение о том, что по мере развития онкологического заболевания врачам будет необходимо повторять заборы биологического материала, чтобы создавать обновленные варианты лекарства.

Иммунолог также заявил о своем сомнении в том, что такой подход сможет сработать при лечении всех видов онкологических заболеваний.

Ранее на полях ПМЭФ глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть получены к концу текущего года. Министр уточнил, что после этого специалисты смогут приступить к проведению клинических испытаний.