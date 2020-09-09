Инфекционист объяснила, кому в первую очередь следует сделать прививку от гриппа

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ № 1, врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала Москве 24, кто входит в группу риска заражения гриппом.
"В группе риска по заражению гриппом и другими ОРВИ находятся школьники и учащиеся средних специализированных учебных заведений, медицинский персонал лечебных учреждений, работники транспорта, учебных заведений и сферы обслуживания, то есть группы населения, находящиеся в постоянном контакте с другими людьми, в том числе в одном помещении. Сюда же следует отнести воинские подразделения, казармы, где создаются оптимальные условия для передачи возбудителя", – объяснила эксперт.
По словам врача, чтобы избежать осложнений после заболевания, следует провести профилактику, сделав прививку, а после уже правильно лечиться. Кроме того, не заниматься самолечением.
"Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма", – напомнила Иванова.
Инфекционист также добавила, что не следует отправлять заболевших детей в сад, школу, на различные мероприятия. Так удастся предотвратить возможное распространение заболевания.
Ранее стало известно, что более 1,8 миллиона человек в России сделали прививку от гриппа.
"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привиты 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: