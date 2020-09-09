Инфекционист объяснила, кому в первую очередь следует сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ № 1, врач-инфекционист Ирина Иванова рассказала Москве 24, кто входит в группу риска заражения гриппом.

"В группе риска по заражению гриппом и другими ОРВИ находятся школьники и учащиеся средних специализированных учебных заведений, медицинский персонал лечебных учреждений, работники транспорта, учебных заведений и сферы обслуживания, то есть группы населения, находящиеся в постоянном контакте с другими людьми, в том числе в одном помещении. Сюда же следует отнести воинские подразделения, казармы, где создаются оптимальные условия для передачи возбудителя", – объяснила эксперт.





Ирина Иванова врач-инфекционист К группам высокого риска развития неблагоприятных последствий заболевания гриппом относят детей в возрасте 0–6 лет, при этом дети до 2 лет чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни, взрослых старше 60 лет, людей с хроническими соматическими заболеваниями независимо от возраста.

По словам врача, чтобы избежать осложнений после заболевания, следует провести профилактику, сделав прививку, а после уже правильно лечиться. Кроме того, не заниматься самолечением.

"Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма", – напомнила Иванова.

Инфекционист также добавила, что не следует отправлять заболевших детей в сад, школу, на различные мероприятия. Так удастся предотвратить возможное распространение заболевания.





Ирина Иванова врач-инфекционист Вакцинироваться от гриппа особенно важно, ведь предстоящий подъем сезонной зимней заболеваемости 2020–2021 годов имеет свои особенности, в том числе ввиду складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что более 1,8 миллиона человек в России сделали прививку от гриппа.

"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привиты 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.

