Врачи обнаружили в груди москвички ее неразвившегося близнеца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Хирурги детской больницы имени Сперанского обнаружили в груди 15-летней москвички ее неразвившегося близнеца. Большое доброкачественное новообразование у юной пациентки выявили во время планового обследования. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорздрава.

Опухоль пациентку не беспокоила. Анализы на онкомаркеры были отрицательными. В результате девочку направили на операцию в детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н. Сперанского. По результатам КТ исследования с контрастным усилением врачи увидели огромную опухоль размером 8 на 9 сантиметров в области грудной клетки.

Детский хирург, кандидат медицинских наук Руслан Молотов отмечает, что данное новообразование представляло собой доброкачественную опухоль – тератому. Она содержала в себе несколько видов тканей: жировую, соединительную, хрящевую, а также волосы. Это свидетельствовало о том, что в теле девочки все это время находился неразвившийся плод близнеца.

"Удаление опухоли было необходимо в связи с тем, что она могла продолжать увеличиваться в размерах, сдавливая сосуды и сердце. Врачи провели операцию – через небольшой разрез девочке ввели эндоскопический инструмент – торакоскоп, и аккуратно удалили опухоль", – рассказал Молотов.

По его словам, сложность операции заключалась в том, что рядом с опухолью были расположены крупные кровеносные сосуды и сердце. Врачам пришлось действовать с осторожностью, чтобы не повредить их.

В итоге операция прошла успешно. Через шесть дней пациентку выписали домой. Ее жизни больше ничего не угрожает, однако через полгода девочке необходимо пройти контрольную компьютерную томографию. Это позволит исключить появление новых опухолей.

Выполнение подобных сложных операций стало возможным благодаря активному развитию московского здравоохранения. В столице продолжается процесс переоснащения медучреждений новым высокотехнологичным оборудованием. Так, например, в начале марта власти Москвы закупили девять приборов для магнитно-резонансной томография сердца. В течение двух лет они появятся в детский городских больницах имени Н. Ф. Филатова, имени З. А. Башляевой, имени Г. Н. Сперанского, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.