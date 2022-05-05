ФАС РФ согласовала цену на препарат от коронавируса "Арепливир"

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Цена на препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" производства АО "Биохимик" составит 918 рублей за ампулу или флакон, содержащий 400 миллиграмм препарата. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС РФ.

В ведомстве добавили, что после включения лекарственного средства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) согласованные цены на него снизились на 8%.

Ранее ФАС РФ согласовала цену на два препарата от коронавируса.

Цена на препараты от коронавируса на основе молнупиравира производства "Фармасинтез" и "Биохимик" составит по 5,8 тысячи рублей за курс из 40 капсул.