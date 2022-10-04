Минздрав выдал разрешение на проведение исследований назальной вакцины от гриппа

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Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований четырехвалентной назальной вакцины против гриппа "Гам-флю-вак – Квадри". Об этом свидетельствуют данные из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Препарат проверят на безопасность, реактогенность и иммуногенность при однократном введении.

"Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: раствор для интраназального введения, 0,5 миллилитра/доза", – следует из реестра.

Разрешение действует до 31 декабря 2022 года. Исследование будут проводить на базе главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Ранее замдиректора центра по научной работе Денис Логунов рассказал, что Центр имени Н. Ф. Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса. Логунов отметил, что при Центре уже создана лабораторная группа по разработке мРНК-вакцин.



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