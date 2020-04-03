Врач предупредила об опасных советах в Сети для защиты от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Некоторые советы по борьбе с COVID-19, которые распространяют в интернете, могут быть опасными, заявила врач ГКБ имени В. В. Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".

Она подчеркнула, не нужно верить видеороликам, в которых демонстрируется изготовление защитной маски из бумажных полотенец. Блинова подчеркнула, что от заражения коронавирусом спасет только респиратор, а медицинская маска служит барьером, чтобы не заразить окружающих.

"Любое другое изделие не делает ни того, ни другого", – сказала медик.

Также специалист отметила, что обработка маски настойкой прополиса не защитит от возможного заражения коронавирусом.

Кроме того, по словам Блиновой, некоторые советы могут нанести вред здоровью. В частности, ни в коем случае нельзя пить перекись водорода.

"Если на средстве написано "для наружного применения", его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной", – заключила врач.

Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Специалист рекомендовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Также врач посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.