Врач предупредила об опасных советах в Сети для защиты от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Некоторые советы по борьбе с COVID-19, которые распространяют в интернете, могут быть опасными, заявила врач ГКБ имени В. В. Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
Она подчеркнула, не нужно верить видеороликам, в которых демонстрируется изготовление защитной маски из бумажных полотенец. Блинова подчеркнула, что от заражения коронавирусом спасет только респиратор, а медицинская маска служит барьером, чтобы не заразить окружающих.
"Любое другое изделие не делает ни того, ни другого", – сказала медик.
Также специалист отметила, что обработка маски настойкой прополиса не защитит от возможного заражения коронавирусом.
Кроме того, по словам Блиновой, некоторые советы могут нанести вред здоровью. В частности, ни в коем случае нельзя пить перекись водорода.
"Если на средстве написано "для наружного применения", его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной", – заключила врач.
Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.
Специалист рекомендовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Также врач посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.
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