Врач назвала главные симптомы "Омикрона"

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Симптомами "Омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле. Об этом рассказала главврач 52-й Московской больницы Марьяна Лысенко.
По ее словам, симптомы "Омикрона" практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций.
"Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период", – цитирует Лысенко РИА Новости.
Она отметила, что некоторые пациенты жалуются на тошноту, однако подтвержденной статистики нет.
За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Это на 1,6% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах, а увеличилось в 40. При этом в трех субъектах РФ ситуация осталась без изменений.
За последние 24 часа выявили 141 883 новых случая заражения. На Москву пришлось 23 784 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 19 234, на Московскую область – 10 188, на Пермский край – 3 754, на Челябинскую область – 3 399, на Республику Саха – 3 314, на Свердловскую область – 3 034, на Красноярский край – 3 019, на Ростовскую область – 2 935, на Самарскую область – 2 922.
В Москве выросла стоимость противовирусных лекарств и тестов на COVID-19
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