Названы ведущие отечественные актрисы в возрасте до 35 лет

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актрис в возрасте до 35 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала Кино-Театр.Ру
В первую тройку попали Любовь Аксенова, Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.
Отмечается, что актрис оценивали по нескольким основным критериям: количество картин, в которых они снимались, число главных ролей, рекламные кампании картин, награды на фестивалях, уровень медийности, кассовые сборы лент и востребованность проектов на стриминговых сервисах.
"Как и в прежних рейтингах, дополнительным критерием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов", – говорится в сообщении.
Занявшая первое место Любовь Аксенова снялась в таких сериалах, как "Содержанки" и "Бывшие", а также в блокбастере "Майор Гром: Чумной доктор". Как сообщалось в релизе, фильмы и сериалы с ее участием набирают больше всего просмотров онлайн.
Александру Бортич, занявшую вторую строчку рейтинга, зрители скоро увидят в драме "Дело" Алексея Германа-младшего.
Ирина Старшенбаум, которая оказалась на третьем месте, обогнала других соперниц благодаря спросу на проекты, размещенные на онлайн-платформах.
В пресс-службе уточнили, что в "первые десять" также попали Стася Милославская (26), Надежда Михалкова (34), Анна Котова-Дерябина (35), Софья Эрнст (33), Мила Сивацкая (22), Ольга Дибцева (35) и Ангелина Стречина (25).
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