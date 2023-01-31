Винокур не поверил слухам о госпитализации Игоря Николаева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист РСФСР Владимир Винокур отказался верить слухам о госпитализации Игоря Николаева, сообщает ФАН.

Юморист не стал комментировать информацию, подчеркнув, что это могут быть сплетни.

"Я о том, чего не знаю, не говорю никогда. Я позвоню Игорю, узнаю все. Потом будут сведения. Не знаю! Это сплетни", – отметил артист.

Ранее СМИ сообщили, что накануне в 05:00 Игоря Николаева госпитализировали. Артисту якобы вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщили некоторые телеграм-каналы, врачи подтвердили у него инфаркт.

Помощница певца заявила, что не обладает информацией о госпитализации артиста. Сам музыкант рассказал, что чувствует себя прекрасно.

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