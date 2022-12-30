Джордж Мартин сообщил о приостановке работы над спин-оффами "Игры престолов"

Фото: кадр из "Дома Дракона"; режиссеры – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office

Писатель Джордж Мартин заявил о приостановке работы над спин-оффами "Игры престолов". Об этом сообщает издание Variety.



"Некоторые из этих (проектов. – Прим. ред.) продвигаются быстрее остальных, как это всегда и бывает при разработке. Ни одному из них пока не дали зеленый свет, хотя мы надеемся", – приводятся в сообщении слова писателя.

При этом не уточняется, какие проекты были приостановлены. Однако известно, что компания Warner Bros. Discovery повлияла на их выход. Также неизвестно, выйдут ли спин-оффы на сервисе HBO Max, который принадлежал Warner Bros. Discovery.

По словам Мартина, он уверен, что его проекты только временно положили на полку, они будут реализованы позже.

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