Лидер "Миража" Горбашов запретил экс-солистке Гулькиной снимать фильм о группе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Лидер и гитарист "Миража" Алексей Горбашов запретил экс-солистке группы Наталие Гулькиной принимать участие в съемках фильма о группе, сообщает News.ru.

"Не надо смешить: каждый должен заниматься своим делом. Есть серьезные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем", – добавил Горбашов.

Также гитарист отметил, что концепция фильма должна устроить коллектив и основателя группы Андрея Литягина, который является главным правообладателем. После этого "Мираж" даст разрешение на съемки. По его словам, коллектив "этого достоин".

Экс-солистки группы, Гулькина и Маргарита Суханкина, которые заговорили о фильме, просто хотят зацепиться за инфоповод, чтобы напомнить о себе, заявил Горбашов .

"Но никто из них договариваться и цивилизованно работать не хочет. <...> Для фильма достаточно показать со спины, что кто-то пришел, спел, – дальше поклонники сами додумают", – подытожил лидер группы.

Между тем по результатам уик-энда 24–27 октября фильм о группе "Руки Вверх!" собрал 135 миллионов рублей и стал второй самой популярной картиной у россиян. Его обошла кинолента "Огниво", собравшая 275 миллионов рублей. На третьем месте топа идет фильм ужасов "Субстанция" – 56,3 миллиона рублей.