Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам

Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Группа Rammstein в призналась любви российским фанатам в своем Instagram.

В профиле группы опубликовали фотоотчет с прошедшего 29 июля в "Лужниках" концерта с подписью на русском языке: "Россия, мы любим тебя!"

Тысячи поклонников немецкой группы посетили "пламенное" шоу своих кумиров в Москве. На концерт люди съезжались со всей России и из ближнего зарубежья.

На шоу привезли множество аппаратуры и пиротехники. Гигантскую полуторатонную спичку – символ нового альбома – привезли на отдельном трейлере. Декорации монтировали два дня.

Поклонники прорвали оцепление. Они с ночи занимали места в очереди на концерт. Некоторые провели в ожидании 10 часов.

2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.

Европейский тур Rammstein стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен. Помимо Москвы и Санкт-Петербурна, запланированы концерты в Берлине, Праге, Берне, Дрездене, Копенгагене, Роттердаме, Вене, Риге, Осло и других городах.

