Музыканта Глеба Самойлова госпитализировали с острым приступом панкреатита

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лидера группы The Matrixx Глеба Самойлова госпитализировали с острым приступом панкреатита, сообщается на сайте группы.

Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей. "Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям", – говорится в заявлении.

В связи с произошедшим онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая.

Ранее отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован с подозрением на пневмонию. 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова доставили в городскую больницу Махачкалы.