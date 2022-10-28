Директор "Ленкома" оценил идею отправить артистов театров в агитбригады

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артисты "Ленкома" не раз ездили в Донецкую и Луганскую народные республики без всякого указа, а по зову сердца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

"Антон Шагин, Андрей Соколов, Андрей Леонов ездили неоднократно, они самостоятельно это делают по зову сердца, а не по указу", – отметил Варшавер.

По его словам, в сложившейся обстановке каждый человек должен помочь чем может, однако делать это нужно на добровольной основе.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что в ГД подготовят законопроект, предусматривающий отправку артистов государственных театров в агитационную бригаду на фронт.

Он также выразил мнение, что деятели культуры, которые получают зарплату или гранты от государства, но высказываются против политики страны, должны перестать получать эти средства.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!