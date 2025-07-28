28 июля, 19:28Культура
Эдди Мерфи рассказал о работе над мультфильмом про осла из "Шрэка"
Фото: ТАСС/IMAGO/MediaPunch
Американский актер Эдди Мерфи подтвердил работу над мультфильмом про осла из вселенной "Шрэка", передает портал Screen Rant.
"Мы начинаем работать над фильмом об осле в сентябре, и он будет готов через три года", – сказал актер.
По его словам, это будет полнометражный проект. Мультфильм расскажет историю об осле, его жене-драконе и их детенышах. Мерфи, который озвучивал осла во всех картинах франшизы, также отметил, что сейчас продолжается работа над озвучкой пятого фильма про Шрэка.
Ранее сообщалось, что тизер мультфильма "Шрек-5", опубликованный в феврале этого года, не понравился фанатам франшизы. За первые сутки ролик, под которым поклонники оставили достаточно много негативных комментариев, набрал свыше 60 миллионов просмотров.
Часть пользователей посчитала героев странными, а другая отметила, что картина выглядит слишком дешевой. В основном фанаты пожаловались, что тизер выглядит намного хуже первого мультфильма.