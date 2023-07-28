ИД "Аргументы и факты" представил спецпроект к 100-летию Расула Гамзатова

Фото: rasulgamzatov.aif.ru

Издательский дом "Аргументы и факты" презентовал спецпроект "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова", подготовленный и реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Цель этого колоритного познавательного проекта – познакомить большое количество людей с творчеством великого певца земли Дагестана и знатока человеческих душ Расула Гамзатова, а также с культурой и традициями народов Республики Дагестан", – отмечается в сообщении.

По словам гендиректора издательского дома "Аргументы и факты" Руслана Новикова, спецпроект получился масштабным. Он пояснил, что проект посвящен культуре, истории, архитектуре Дагестана и связи республики с творчеством поэта.

Новиков рассказал, что спецпроект "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова" рассчитан на людей всех возрастов.

"Для современной молодежи, которая меньше читает, а больше смотрит, мы использовали самые современные средства коммуникации – погрузиться в атмосферу можно и с помощью VR-очков, и с помощью видео, фото, текстов, всплывающих подсказок и так далее", – заявил Новиков.

В проекте "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова" используются разные форматы подачи материала, включая 3D-путешествие по гамзатовским местам Дагестана, тест на знание истории и традиций региона. Кроме того, каждый раздел спецпроекта наполнен стихами поэта. Отдельное внимание уделяется его самому известному стихотворению – "Журавли", которое в 2024 году отметит свое 55-летие.

Ранее издательский дом "Аргументы и факты" объявил конкурс агитационных плакатов на тему "Мы вместе! Россия и Донбасс".

Свои работы могут присылать художники, дизайнеры, студенты профильных учебных заведений и другие физические и юридические лица. Для участников есть несколько направлений на выбор: "Своих не бросаем", "Я еду на Донбасс", "Культурный фронт", "Мы вместе!" и "Будущее Донбасса".

