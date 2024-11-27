Актер Бикович стал членом Российского исторического общества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российско-сербский актер Милош Бикович стал членом Российского исторического общества, о чем сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято в ходе заседания президиума РИО. Бикович отметил, что история позволяет людям находить решения актуальных проблем. По его словам, деятельность организации является культурным мостом, который связывает народы стран.

"Стать частью Российского исторического общества – для меня большая честь", – подчеркнул он.

В феврале этого года телекомпания HBO расторгла контракт с Биковичем, который должен был принять участие в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос". По данным СМИ, такое решение было принято после того, как МИД Украины выступил с критикой HBO в связи с приглашением актера в команду проекта.

Бикович, в свою очередь, назвал произошедшую ситуацию "торжеством абсурда" и "поражением искусства". Он также отметил, что был бы рад сниматься в сериале, но его участие в проекте стало невозможно, так как он "не готов менять свои принципы".