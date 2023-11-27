ГАБТ начнет в декабре продавать билеты на "Щелкунчика" по специальным тарифам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большой театр в декабре откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" по программе спецтарифов "Социальная поддержка", "60 плюс" и по "Пушкинской карте". Об этом сообщается в телеграм-канале ГАБТ.

По информации пресс-службы, по программе "Соцподдержка" на спектакли, запланированные на 23–28 декабря, начнут продавать билеты с 4 декабря в 11:00. На представления, которые должны пройти 29–31 декабря, билеты появятся в доступе с 11 декабря в 11:00, а на спектакли 2–7 января – 18 декабря в 11:00.

Для программы "60 плюс" на постановки с 23 по 28 декабря продажа билетов откроется 4 декабря в 12:00, на спектакли с 29 по 31 декабря – 11 декабря в 12:00, а на представления, запланированные с 2 по 7 января, – 18 декабря в 12:00.

Покупатели, имеющие "Пушкинскую карту", могут получить билеты на спектакли, которые пройдут 23–28 декабря, с 6 декабря в 20:00. На представления, запланированные с 29 по 31 декабря, – с 13 декабря в 20:00, а на постановки 2–7 января – с 20 декабря в 20:00.

Цена на билеты по всем программам будет начинаться от 800 до 1 000 рублей.

"При проходе на мероприятие билеты и документы, удостоверяющие личность посетителя, подлежат проверке на соответствие указанным данным в билете и при их несовпадении посетителю будет отказано в проходе без возмещения понесенных расходов", – предупредили представители театра.

Ранее ГАБТ 26 ноября открыл дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" на декабрь текущего и январь следующего года. Как сообщили в пресс-службе, билеты стоят от 3 до 20 тысяч рублей.

До этого в Госдуме интересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

В связи с этим гендиректор театра Владимир Урин отметил, что Большой театр не может увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик", это связано с физическими возможностями артистов. По его словам, исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича является "колоссальным трудом".



Продажа дополнительных билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовала 26 ноября