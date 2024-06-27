NYT: дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе признали историческим памятником

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Дом американской актрисы Мэрилин Монро, расположенный в районе Лос-Анджелеса Брентвуде, признали местной исторической достопримечательностью единогласным голосованием городского совета. Тем самым спася его от сноса, сообщает газета "Известия" со ссылкой на New York Times.

По данным СМИ, теперь дом звезды входит в список примерно из 1,3 тысячи объектов, которые Лос-Анджелес считает важными для культуры.

Инициатором этой идеи стала член горсовета Трейси Парк. По ее словам, утрата этой части истории, единственного дома, которым когда-либо владела Монро, стала бы ударом по сохранению исторического наследия и по городу, в котором менее 3% исторических памятников связаны с женским наследием.

Аналогичное мнение поддерживают поклонники и защитники памятников, заявляющие, что этот дом является важной частью истории Голливуда.

Ранее на продажу за 4,5 миллиона долларов был выставлен исторический особняк, ставший главным местом съемок третьего сезона сериала "Американская история ужасов". Здание, расположенное в Новом Орлеане, местные жители называют особняком Бакнера.

Площадь объекта, превосходящая 800 квадратных метров, украшена 48 рифлеными колоннами в ионическом и коринфском стилях. Внутри дома обустроено семь спален, ванных комнат, тройной бальный зал и просторные веранды с коваными оградами. На территории также есть двухместный гараж.