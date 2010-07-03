В экоцентре "Битцевский лес" научат определять птиц по голосам и читать следы животных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетители экоцентра "Битцевский лес" 28 мая смогут стать участниками познавательного мероприятия "Следопыт", передает Агентство "Москва".

Гостей экоцентра обещают научить узнавать птиц по голосам и читать следы животных.

Как сообщает пресс-служба ГПБУ "Мосприрода", лекция от профессиональных зоологов и ботаников состоится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Предварительная запись не требуется.

Ранее в парке "Кузьминки-Люблино" москвичам предложили взять шефство над бабочками. Отмечается, что после зимы подкормка бабочкам будет полезна. На территории парка планируют установить специальные кормушки с кусочками фруктов. Также для бабочек будут наливать сироп и сок.