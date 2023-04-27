"МегаФон" снял научно-фантастический сериал об андроиде Еве

Фото: пресс-служба "МегаФона"

Компания "МегаФон" представила научно-фантастический анимационный сериал "Ева. Связь сквозь время" о том, как андроид и ученый спасают мир. Премьера прошла на "КиноПоиске", сообщает пресс-служба "МегаФона".

В сериале Ева – андроид из будущего, которая пытается спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах.

Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий.

"Ева – виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно – отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами", – рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям "МегаФона" Татьяна Гура.

Она отметила, что через сериал компания хочет создать вокруг Евы киновселенную, "очеловечить" технологию, добавить ей эмоций и чувств.

Авторами сценария и режиссерами сериала стали Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Мужские роли в сериале сыграл актер в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов. Создавали персонажей и анимацию команда It's Alive Studio.

Ранее Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака". Новый сезон выйдет этим летом. Главную роль в нем по-прежнему исполняет Генри Кавилл. Начиная с четвертого сезона, как заявили в Netflix, Геральта из Ривии будет играть Лиам Хемсворт, известный по роли Гейла Хоторна в фильме "Голодные игры".