Сервис по продаже электронных билетов в "Эрмитаж" оказался недоступен из-за сбоя

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Сбой произошел в системе работы сервиса по продаже электронных билетов в "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге. Соответствующее предупреждение появилось в официальной группе музея "ВКонтакте".

"Сайт по продаже билетов временно недоступен в связи с техническими неполадками. Специалисты музея работают над их устранением. Если вам не удается получить купленный ранее электронный билет, просим подойти к администраторам входной зоны", – говорится в публикации.

"Эрмитаж" принес извинения за неполадки. В музее подчеркнули, что билеты по обычной стоимости, а также льготные билеты можно купить в кассах "Эрмитажа". Однако сейчас нет возможности осуществить покупку билетов по спецпредложению и с экскурсией. Кроме того, временно нельзя приобретать билеты по Пушкинской карте.

Ранее сообщалось о масштабном сбое работы Telegram. Согласно данным, мессенджер был недоступен в течение 15 минут. При этом около 493 пользователей заметили нарушения.

Из них 56% пожаловались на работу сервиса, 28% обративших внимание на неполадки выявили трудности в подключении к приложению, а 16% пользователей рассказали о проблемах в доступе к сайту.



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