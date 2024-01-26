Мемориальную доску Татьяне Шмыге открыли в Пресненском районе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве установили мемориальную доску королеве оперетты –народной артистке СССР Татьяне Шмыге. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома 14 в Леонтьевском переулке. Актриса прожила в этом доме 28 лет – с 1983 по 2011 год.



"В Леонтьевском переулке увековечили память Татьяны Ивановны Шмыги – единственной в истории жанра оперетты народной артистки СССР. На мемориальной доске она изображена в роли Виолетты в оперетте Имре Кальмана "Фиалка Монмартра", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что инициатором установки мемориальной доски выступил Московский государственный академический театр оперетты.

Мемориальная доска изготовлена из бронзы. В церемонии ее открытия принимали участие как представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, так и коллеги и друзья актрисы.

Татьяну Шмыгу можно увидеть в музыкальных комедиях "Белая акация", "Цирк зажигает огни", "Конкурс красоты", "Севастопольский вальс" и "Поцелуй Чаниты". Актриса стала единственной народной артисткой СССР в истории жанра. За свою карьеру она была награждена орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, а также "За заслуги перед Отечеством" 4 и 3 степени.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску автору знаменитой пьесы "Любовь и голуби" Владимиру Гуркину установили по адресу улица Покровка, дом 21–23/25, строение 1. В этом доме долгие годы жил и работал драматург.