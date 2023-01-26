Актера Назарова заменят в новой экранизации "12 стульев"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актера Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Об этом РИА Новости сообщил режиссер фильма Петр Зеленов.

"Мы не так много сняли, чтобы переснять (сцены с Назаровым. – Прим. ред.), ничего сложного в этом нет. <...> Я найду кого снять", – сказал кинодел.

Он также выразил недоумение в связи с антироссийской позицией актера, отметив, что не знал о роликах, которые тот записывает для своего YouTube-канала. Сам Зеленов считает критику Владимира Путина неблагодарностью.

"Я абсолютный патриот своей страны. <...> Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад (что в фильме не будет Назарова. – Прим. ред.)", – подытожил режиссер.

В середине января стало известно, что Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Причиной увольнения артиста стали его публичные заявления, в которых он выступал против СВО на Украине.



Актеров Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

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