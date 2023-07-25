Более 20 картин вошли в основной конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля

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Фильмы режиссеров Йоргоса Лантимоса, Дэвида Финчера, Софии Кополлы и Люка Бессона поборются за призы 80-го Венецианского кинофестиваля. Всего в основную конкурсную программу включены 23 кинокартины. Об этом рассказал директор киносмотра Альберто Барбера на представлении его программы.

"За награды поборется "Феррари" Майкла Манна – байопик об основателе легендарной марки Энцо Феррари. Его образ воплотил Адам Драйвер. Фильм расскажет о ключевых годах кризиса "Феррари" и трагическом инциденте, положившем конец гонке Millemiglia (соревнованию на выносливость по дорогам общественного пользования. – Прим. ред.)", – передает РИА Новости слова Барбера.

По его словам, режиссер Лантимос снял в фильме "Бедные-несчастные" сильный актерский состав, где главные роли исполнили Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало. Фильм расскажет о Франкенштейне и его творении.

В свою очередь, Коппола представит международному жюри картину "Присцилла", повествующую о единственной жене певца Элвиса Пресли.

Кроме того, американский актер и режиссер Брэдли Купер снял и выступил в главной роли в биографическом фильме о композиторе Леонарде Бернстайне Маэстро. Купер также выступил в качестве соавтора сценария и одного из продюсеров фильма.

В Венеции состоится показ нового триллера автора "Бойцовского клуба" Финчера. Он продемонстрирует ленту "Убийца", где приняли участие Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Фильм создан по одноименному комиксу о киллере в психологическом кризисе.

Бессон, создавший "Леона" и "Пятый элемент", покажет в Венеции драму "Догмен".

"Я надеюсь, что этот фильм, который убедил нас, убедит зрителей и критиков, который думают, что Бессон – отличный режиссер только экшенов. Этот фильм – что-то большее", – отметил Барбера.

80-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

В июне 2023 года сообщили, что американская Киноакадемия внесет изменения в требования для выдвижения на "Оскар" в номинации "Лучший фильм" с 2025 года.

На награду в этой категории смогут претендовать лишь те фильмы, которые больше недели шли в прокате. Таким образом Киноакадемия хочет поддержать кинотеатры в условиях существования платформ для стриминга.