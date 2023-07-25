Музыкальный проект "Лайнап #Моспродюсер | День города – 2023" открыл прием заявок

Фото: пресс-служба "Моспродюсер"

Московский продюсерский центр запускает восьмой сезон проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" в рамках празднования Дня города. Победители станут частью большого концерта на Поклонной горе и выступят перед многотысячной аудиторией.

Поздравить любимый город с днем рождения артисты могут, исполнив авторскую композицию любого стиля и жанра. Подать заявку на участие необходимо до 10 августа включительно, заполнив форму по ссылке.

"Столица работает над созданием комфортной среды для реализации творческого потенциала артистов. Любой представитель искусства, вне зависимости от опыта и выбранного вида творчества, может заявить о себе и закрепиться в культурном сообществе. В рамках крупных мероприятий город приглашает артистов стать частью масштабных празднований, предоставляя им большие площадки для выступлений. Одной из таких площадок в День города в этом году станет Поклонная гора, на которую выйдут победители проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города – 2023", – отметила заместитель руководителя департамента культуры Москвы Ака Марзаева.

Проект пройдет в несколько этапов:



сбор заявок от исполнителей

отбор финалистов командой "Моспродюсер"

живые прослушивания, где эксперты музыкальной индустрии выберут победителей

выступления на большой городской сцене

"Особое внимание при выборе победителей жюри обратит на соответствие творческого номера концепции мероприятия, а также на готовность артиста выступить на большой сцене. Мы уверены, что выход на одну из крупнейших городских площадок – Поклонную гору – ценный опыт как для начинающих, так и для уже опытных исполнителей. А для жителей столицы это возможность насладиться авторским музыкальным материалом", – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

В рамках прошлого сезона проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города – 2022" было собрано более 600 заявок и определен 21 финалист. От Московского продюсерского центра для 100 000 зрителей на Поклонной горе выступили пять победителей – Маша Мария, VADEE, Лиза Матрешка, Idon Care, SayTanya – и два обладателя спецноминации от жюри – YANA KULICH и idst.

В мае Московский продюсерский центр запустил новый проект "Моспродюсер.LINK". Первой площадкой в этом сезоне стал гастроквартал "Три вокзала. Депо": посетители крупнейшего гастрономического пространства Москвы смогли насладиться фестивалем и выставкой современного искусства, на которой были представлены арт-принты и цифровые работы художников.