Джонни Депп может приехать в Россию для записи песни

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Американский актер Джонни Депп осенью приедет в Калининградскую область, чтобы записать совместный трек с российской группой "ЯМОРЕ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-менеджера музыкального коллектива.

"Есть дата, когда планируется приезд, – 10 ноября. Запись трека с "ЯМОРЕ" – 12 ноября", – сказала собеседница агентства.

Она также не исключила, что 18 или 19 ноября в рамках своего тура Депп может дать концерт, на котором состоится анонс совместного трека. В промежутке между этими событиями для актера проведут экскурсию по российскому региону.

О возможном визите Джонни Деппа в РФ стало известно еще в начале июля. Отмечалось, что актера пригласили в качестве гитариста, чтобы записать гитарную партию для новой музыкальной композиции "ЯМОРЕ".



"Актуальный репортаж": в российских СМИ написали о приезде Джонни Деппа в Россию осенью