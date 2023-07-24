Фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом возглавил кинопрокат РФ в выходные

кадр из фильма Jeanne du Barry; режиссер – Майвенн; производство – Netflix

Фильм "Жанна Дюбарри", в котором сыграли Джонни Депп и Пьер Ришар, возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Лента собрала 70 миллионов рублей в период с 20 по 23 июля, об этом сообщает kinobusiness.com.

Картина вышла на отечественные экраны 20 июля. Она рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с Жанной Дюбарри.

Второе место занял норвежский мультфильм "Просто супер", собрав 20,8 миллиона рублей. Сюжет построен на истории 11-летней девочки, которая мечтает стать похожей на своего отца-супергероя.

На третьем месте оказалась работа Роберта Родригеса "Гипнотик". Фильм, главную роль в котором сыграл Бен Аффлек, повествует об ищущем свою дочь детективе. Его сборы составили 20,5 миллиона рублей.

Рейтинг кинопроката в странах СНГ возглавила комедия "Барби", она собрала 95 миллионов рублей. Показ фильма в России официально не предусмотрен.

Также отмечалось, что вышедший одновременно с кинокартиной о кукле фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер", повествующий о создании атомной бомбы, проиграл по сборам. Он собрал 80,5 миллиона долларов 22 и 23 июля.

Ранее сообщалось, что боевик "Джон Уик – 4" стал лидером проката в России и СНГ. Фильм собрал 191,7 миллиона рублей с 30 марта по 2 апреля.

Фильм "Жанна Дюбарри" вышел в российский прокат