Любимова: в России ведется работа над фильмами о спецоперации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство культуры продолжает активную работу над фильмами патриотической направленности, а также о героизации ветеранов СВО. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

С февраля 2023 года в российский прокат вышли документальные фильмы о СВО "Свидетель", "Позывной "Пассажир", "Донбасс. Признанный" и другие.

"Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: "Я живой", "Святые из медблока", "Военкоры", "Я ушла на войну", – приводит слова Любимовой RT.

В 2024 году, по словам министра, "Фонд кино" продолжит выпускать фильмы соответствующей тематики по мере их готовности.

Фильм "Позывной "Пассажир" представили на выставке-форуме "Россия" в марте. Он рассказывает о событиях в Донбассе, которые произошли в 2015 году. В основу сюжета лег роман Александра Проханова "Убийство городов".

