Валентина Талызина опровергла обморок и госпитализацию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в разговоре с "360" опровергла информацию о своей госпитализации.

Она рассказала, что ее самочувствие резко ухудшилось, однако к приезду врачей так же внезапно пришло в норму.

Актриса страдала от проблем с давлением, но в этот раз тонометр не показал ни снижения, ни повышения. К приезду скорой помощи ей стало лучше, и медикам не пришлось ничего предпринимать.

Талызина призналась, что возмущена слухами. По ее словам, ей уже несколько раз позвонили узнать о случившемся.

Ранее СМИ писали, что вечером 22 января Талызина упала в обморок. Скорую помощь ей якобы вызвала личная помощница. Прибывшие специалисты привели женщину в чувство и оставили на амбулаторном лечении.

Позже ее дочь Ксения Хаирова заявила, что кто-то пускает слухи о состоянии здоровья актрисы. По ее словам, ее мать прекрасно сыграла спектакль и праздновала свой день рождения.

Талызина сыграла во многих культовых отечественных фильмах, среди них – "Невероятные приключения итальянцев в России" (1973), "Афоня" (1975), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Позднее актриса появилась в таких популярных проектах, как "Ленинград" (2007), "Достоевский" (2011), "Кухня" (2016), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007).

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