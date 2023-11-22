Глава Большого театра Урин сообщил, что продолжает работать на своей должности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин сообщил, что продолжает работать на своей должности. Об этом пишет ТАСС.

"Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас он находится вместе с Большим театром на гастролях в Минске.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении, отметил, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.