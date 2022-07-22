Райан Гослинг удивился реакции пользователей Сети на его фото в образе Кена

Фото: ТАСС/Zuma/Jack Abuin
Актер Райан Гослинг удивился, что его фото в образе Кена для фильма "Барби" так завирусилось в Сети. Об этом он признался в эфире "Вечернего шоу Джимми Фэллона".
"Я был удивлен, как, знаете ли, некоторые люди восприняли моего Кена. Как будто они никогда не думали о Кене раньше", – сказал Гослинг.
По словам актера, его дочери посмеялись над тем, что Кен воспринимается как аксессуар для Барби. Он также рассказал, что принял решение сниматься в фильме после того, как нашел на заднем дворе своего дома куклу Кена.
"Я написал об этом режиссеру и сказал: "Я буду твоим Кеном. Потому что его история должна быть рассказана", – поделился Гослинг.
Сценарий фильма "Барби" основан на серии одноименных игрушек. Премьера картины должна состояться в 2023 году.
Ранее сообщалось, что режиссер фильма "Мортал Комбат" 2021 года Саймон Маккуойд планирует снять сиквел. Когда начнутся съемки, пока неизвестно. В первом фильме сыграли Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми и Джош Лоусон. Главный герой – боец смешанных единоборств Коул Янг, за которым охотится антагонист Саб-Зиро.
В Сети показали новый образ актера Райна Гослинга для фильма "Барби"
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