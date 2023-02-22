Стивен Спилберг начал работу над мини-сериалом о Наполеоне по сценарию Кубрика

Фото: ТАСС/Joel C Ryan/Invision/AP

Американский режиссер Стивен Спилберг начал работу над мини-сериалом о жизни Наполеона Бонапарта по сценарию Стэнли Кубрика, который тот написал в 1961 году. О работе над проектом Спилберг объявил на Берлинском кинофестивале, сообщает ТАСС.

"Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году", – сказал он.

Спилберг пояснил, что Кубрик планировал начать съемки "Наполеона" после премьеры "Космической одиссеи 2001 года". Режиссер провел глубокое исследование жизни французского императора, однако проект остался нереализованным из-за финансовых проблем.

Премьера нового сериала состоится на телеканале HBO.

Ранее фильм Спилберга "Фабельманы" стал лучшим по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Картина стала победителем в категории "Лучший драматический фильм".

На награду также претендовали "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!