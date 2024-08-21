Variety: Аня Тейлор-Джой сыграет в сериале по книге "Как убить свою семью"

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Американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" и мини-сериалу "Ход королевы", сыграет главную роль в адаптации бестселлера Беллы Маки "Как убить свою семью". Об этом сообщает Variety.

По информации издания, в центре сюжета окажется Грейс Бернард – отец, который оставляет ее и мать на произвол судьбы. Со смертью матери героиня теряет последнего человека, которому она небезразлична.

В попытках справиться с гневом Грейс начнет убивать членов семьи своего отчужденного отца. Она будет открывать себе дорогу к мести и большому наследству, но ее миссия лишь отдаляет ее от того, что ей действительно нужно, пишут журналисты.

По словам Тейлор-Джой, она поняла, что хочет стать частью воплощения этой истории в жизнь после того, как прочитала последнюю страницу книги.

"Я с нетерпением жду, когда наши руки станут еще грязнее", – рассказала актриса.

Главным сценаристом ленты стала Эмма Моран, а исполнительными продюсерами – сама Тейлор-Джой, а также Салли Вудворд Джентл, Лиззи Русбриджер и Ли Моррис.

Ранее "Кинопоиск" показал первый тизер сериала "Преступление и наказание" по роману писателя Федора Достоевского. Он выйдет на экраны этой осенью, однако пока точная дата пока не называется.

Проект задуман как современная адаптация классического произведения. Сюжет будет развиваться вокруг студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство.