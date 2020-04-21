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Москва 24

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Культура

12:18

"Библионочь" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате

культура досуг технологии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Всероссийская акция "Библионочь" в нынешнем году пройдет в формате онлайн-марафона. Темой проекта станет Победа в Великой Отечественной войне.

Акцию подготовили при участии министерства культуры Российской Федерации и портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Марафон #75словПобеды стартует в субботу, 25 апреля, в 16:00. Отрывки из произведений о войне прочитают артисты, актеры, деятели культуры. Эти ролики опубликуют на сайте biblionight.culture.ru.

Присоединиться к акции смогут и сами зрители. Их ролики будут размещены на том же портале, а в помощь для выбора подходящей книги Российская государственная библиотека подготовила коллекцию "Библиотека Великой Отечественной войны". Произведения доступны на портале Национальной электронной библиотеки.

Ранее в столице запустили проект "Культурная Москва онлайн". Найти его можно на портале mos.ru. В коллекции собраны концерты, спектакли, экскурсии и лекции, которые стали доступны удаленно из-за городских ограничений в связи с распространением коронавируса.

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