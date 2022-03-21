Стали известны детали сюжета четвертого сезона "Настоящего детектива"

Фото: кадр из многосерийного фильма "Настоящий детектив"; режиссер – Кэри Дзедзи Фукунага; производство – Anonymous Content

Компания HBO работает над четвертым сезоном сериала "Настоящий детектив". Сюжет держится в секрете, однако источники раскрыли некоторые детали, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Известно, что действие нового сезона будет происходить в Арктике, в том числе в полярную ночь, когда солнце не появляется из-за горизонта более суток. Также сообщается, что в сериале появятся две главные героини.

Сценаристом и исполнительным продюсером четвертого сезона выступит Исса Лопес. Также в производстве сериала будут задействованы Барри Дженкинс, Адель Романски и Марк Серьяк.

Первый сезон "Настоящего детектива" с Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи в главных ролях вышел в 2014 году. Сериал выпускается в формате антологии – в каждом сезоне свой сюжет и действующие лица.

Ранее в Сети появился первый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби". Над проектом работает Дебора Чоу, участвовавшая в создании сериалов "Мандалорец" и "Американские боги".