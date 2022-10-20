Вышел тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

Видео: youtube.com/SILENT HILL (Official)

Японская компания Konami показала тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл". Он опубликован на YouTube.

Режиссером картины стал создатель первого фильма "Сайлент Хилл" Кристоф Ганс. На презентации картины продемонстрировали его концепт-арты. Подробности сюжета при этом не раскрываются.

Ранее Кристоф Ганс заявил, что третья часть "Сайлент Хилла" может выйти в 2023 году. По его словам, сценарий триквела не зависит от прежних частей. Вместе с тем новая картина "соответствует пути развития Сайлент Хилла".

Он подчеркнул, что это картина для сегодняшней аудитории, но в то же время ее создатели отдали дань уважения саге.

"Сайлент Хилл" – канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре. Первая часть вышла в 2006 году, вторая – в 2012 году.

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