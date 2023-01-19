Режиссер Досталь страдал от онкологии – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Режиссер Николай Досталь страдал онкологическим заболеванием, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что режиссера госпитализировали 14 января. Спустя четыре дня он скончался в больнице, где ему диагностировали рак.

Актер и главный режиссер Московского драматического театра "Сфера" Александр Коршунов отметил, что его шокировала новость о смерти Досталя, сообщает телеканал "360". Он также рассказал о неосуществившихся планах режиссера снять новую картину. Коршунов уже видел сценарий и должен был сыграть в фильме.

"Я как раз очень надеялся, что эта работа будет. Последние месяцы была тишина, с ним не общались. Думал, может быть, по обстоятельствам что-нибудь отложилось. Безумно жалко, досадно. Очень много мог бы сделать и сделал бы непременно, потому что у него очень много было замыслов и он полон был энергии и желания работать", – сказал артист.

В свою очередь, актер Павел Деревянко, снявшийся в сериале "Штрафбат", назвал Досталя талантливым режиссером, который разбирался во всех нюансах работы на съемочной площадке. Досталь всегда помогал молодым актерам подсказками и советами, сообщает "Газета.ру".

Народный артист России, советский и российский кинорежиссер Николай Досталь ушел из жизни 18 января в возрасте 76 лет. На данный момент решается вопрос о месте и дате прощания с деятелем искусства.

Артист родился 21 мая 1946 года в семье режиссера Николая Досталя, основателя известной кинодинастии. В 1970 году он окончил факультет журналистики МГУ. После поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии.

Досталь дебютировал в кино в 1964 году, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Также он снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".

Самой известной его режиссерской работой стала картина "Ожидаются похолодание и снег". Также он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Облако-рай", "О, Марат!", "Петя по дороге в Царствие Небесное", "Монах и бес", сериалы "Гражданин начальник" и "Штрафбат".

В 1997 году Досталь был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2008 году – народного артиста РФ.



"Тайны кино": "До свидания, мальчики"

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