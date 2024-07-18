Стали известны номинанты телевизионной премии "Эмми – 2024"

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Стали известны номинанты 76-й телевизионной премии "Эмми – 2024". Лидерами оказались сериал "Медведь", который получил 23 номинации и побил рекорд по их числу среди комедийных шоу, и "Сегун", претендующий на 25 статуэток. Об этом сообщается на сайте премии.

За звание лучшего драматического сериала также будут бороться "Корона", "Утреннее шоу", "Фоллаут", "Позолоченный век", "Мистер и миссис Смит", "Задача трех тел" и "Медленные лошади".

В номинации лучшего комедийного сериала конкуренцию "Медведю" составят "Начальная школа Эбботт", "Умерь свой энтузиазм", "Хитрости", "Палм-Рояль", "Чем мы заняты в тени", "Псы резервации" и другие.

В категории мини-сериалов на премии представлены такие работы, как "Фарго", "Олененок", "Уроки химии", "Рипли" и "Настоящий детектив: Страна ночи". В номинации лучшего телефильма – "Леди-викторина", "Последнее дело Мистера Монка", "Сенсация", "Красный, белый и королевский синий" и "Без глазури".

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" пройдет 15 сентября.

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