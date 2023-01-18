В Риме началась церемония прощания с актрисой Джиной Лоллобриджидой

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой проходит на Капитолийском холме в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония организована в Зале бюстов в Капитолийском музее. Он украшен цветами. В зале находится экран, на котором транслируются фрагменты из фильмов с участием Лоллобриджиды. Рядом с гробом, где находится тело актрисы, расположены две ее фотографии.

К 10:00 по местному времени с актрисой прибыл проститься мэр Рима Роберто Гуалтьери. В зале присутствуют журналисты. Поклонников творчества Лоллобриджиды на церемонии прощания не так много.

Похороны деятельницы искусства состоятся в четверг в церкви на центральной римской площади Пьяцца-дель-Пополо. Она будет похоронена в своем родном городке Субиако.

Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. О ее смерти стало известно в понедельник, 16 января.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в итальянском регионе Лацио. Среди наиболее известных лент с ее участием – "Ночные красавицы", "Хлеб, любовь и фантазия", "Собор Парижской Богоматери", "Король, дама, валет".



Актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет

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