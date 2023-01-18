Спектакль "Талисман принцессы" пройдет в Московском театре иллюзии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

21 и 29 января спектакль "Талисман принцессы" откроет древнюю восточную тайну на новой сцене Московского театра иллюзии.

Главная восточная красавица подготовила для зрителей новую историю о любви и приключениях. Гости перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о добром Султане и прекрасной принцессе Амине, коварной Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопе древнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев.

У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многое другое. И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайну древнего талисмана – Талисмана Принцессы. Для спектакля характерны завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощения – настоящий калейдоскоп чудес.

Чародеям непременно потребуется помощь зрителей, а в награду за нее герои откроют ребятам секреты старинных гаданий, устроят много неожиданных сюрпризов. Красочные костюмы, живая музыка – все это превратит представление в незабываемое путешествие в сказку для детей и их родителей.

Ранее в Московском театре иллюзии представили спектакль "Волшебный зонтик" по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. В основу постановки легли всем известные рассказы писателя. Среди них – "Оле Лукойе", "Пастушка и трубочист", "Цветы маленькой Иды", "Оловянный солдатик" и другие.

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