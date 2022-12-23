Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Воспитанники школ искусств Донбасса и Москвы приняли участие в фестивале "Горячее сердце", в рамках которого состоялся гала-концерт на сцене театра "Школа драматического искусства".

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что в этом году фестиваль прошел в новом формате. По его словам, в прошлом году он объединил два государства, а в этом – регионы России. Кибовский отметил, что это другие ощущения, которые вдохновляют.

Руководитель департамента поведал, что воспитанники школ Донбасса показали свои номера на сцене вместе со столичными учениками.

"Это очень важно, когда ребята видят друг друга и могут и пообщаться, познакомиться, завязать какие-то связи, выступить в прекрасном зале со всеми возможностями для показа своих номеров", – указал Кибовский.

На фестивале также было подписано соглашение о сотрудничестве между школами искусств Москвы и Донбасса. Документ подразумевает стажировки, обмен образовательными программами и проведение комплекса мероприятий во время учебного года.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". В рамках акции жители могут передать сладкие наборы, игрушки, книги для детей, живущих в новых регионах РФ, а также теплые вещи, предметы личной гигиены и поздравления для участников СВО.



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