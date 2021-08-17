"Дюна" Вильнева выйдет в российский прокат на месяц раньше

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures

На широкие экраны проект Дени Вильнева "Дюна" выйдет на месяц раньше. До этого сообщалось, что картину покажут в кинотеатрах 14 октября, но план проката был пересмотрен компанией Universal.

В экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта повествуется о человечестве, которое разбросано по далеким планетам и живет на фоне постоянной борьбы нескольких могущественных семей за обладание пространством. Пустынная планета Арракис с гигантскими песчаными червями становится центром противостояния, так как на ней находится спайс – самое важное вещество во Вселенной.

Премьерный показ "Дюны" пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале 3 сентября. Компания Warner Bros планирует цифровой релиз на стриминге HBO Max 22 октября.

Ранее стало известно, что комедийный фантастический боевик "Главный герой" возглавил российский кинопрокат: его кассовые сборы за период с 12 по 15 августа составили 214,6 миллиона рублей.

Второе место в рейтинге занял "Отряд самоубийц: миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. За четыре дня картина, главные роли в которой исполняют Марго Робби, Идрис Эльба и Джон Сина, собрала 115,6 миллиона рублей. А третье место – мультфильм "Босс-молокосос – 2" режиссера Тома МакГрата с показателем 56 миллионов рублей.