"Дюна" Вильнева выйдет в российский прокат на месяц раньше

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures
На широкие экраны проект Дени Вильнева "Дюна" выйдет на месяц раньше. До этого сообщалось, что картину покажут в кинотеатрах 14 октября, но план проката был пересмотрен компанией Universal.
В экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта повествуется о человечестве, которое разбросано по далеким планетам и живет на фоне постоянной борьбы нескольких могущественных семей за обладание пространством. Пустынная планета Арракис с гигантскими песчаными червями становится центром противостояния, так как на ней находится спайс – самое важное вещество во Вселенной.
Премьерный показ "Дюны" пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале 3 сентября. Компания Warner Bros планирует цифровой релиз на стриминге HBO Max 22 октября.
Ранее стало известно, что комедийный фантастический боевик "Главный герой" возглавил российский кинопрокат: его кассовые сборы за период с 12 по 15 августа составили 214,6 миллиона рублей.
Второе место в рейтинге занял "Отряд самоубийц: миссия навылет" режиссера Джеймса Ганна. За четыре дня картина, главные роли в которой исполняют Марго Робби, Идрис Эльба и Джон Сина, собрала 115,6 миллиона рублей. А третье место – мультфильм "Босс-молокосос – 2" режиссера Тома МакГрата с показателем 56 миллионов рублей.
В прокат выходит боевик "Главный герой"
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